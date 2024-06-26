الندوة العالمية تفتتح مستوصفًا طبيًّا لعلاج المرضى في المناطق النائية بنيجيريا

من جهتهم، ثمّن المسؤولون قيام هذا المشروع الفريد الذي يخدم المواطنين في تلك المنطقة المحتاجة للرعاية الطبية والمتابعة الصحية، وأشادوا بجهود الندوة العالمية في برامجها الهادفة والنوعية، التي تفيد السكان والأهالي، وتحافظ على حياتهم. كما نوهوا بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها الخيري المتواصل والسخي لمثل هذه المشاريع الإنسانية. ‫