الندوة العالمية تفتتح مستوصفًا طبيًّا لعلاج المرضى في المناطق النائية بنيجيريا

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي مستوصف الرحمة الطبي في ولاية (أوجون، بابالاتورو، أسوفين، إيجانموبو)، التي تبعد عن العاصمة أبوجا بـ(450) كم.
وقال مدير مكتب الندوة العالمية في نيجيريا هشام عبد السلام إن المنطقة التي أُقيم فيها المستوصف فقيرة، وكثيفة السكان، ويبعد أقرب مستوصف طبي عن سكانها (15) كم؛ لذا فإنهم كانوا يعانون صعوبة التنقل من أجل الاستشفاء.
ويضم المستوصف غرفتَي كشف ومعاينة للمرضى، وغرفة للتحاليل، وغرفة انتظار، وغرفة ضمادة، وصالتَي توزيع، وبوفيهًا، ودورتَي مياه. كما يُقدَّم الدواء مجانًا.
من جهتهم، ثمّن المسؤولون قيام هذا المشروع الفريد الذي يخدم المواطنين في تلك المنطقة المحتاجة للرعاية الطبية والمتابعة الصحية، وأشادوا بجهود الندوة العالمية في برامجها الهادفة والنوعية، التي تفيد السكان والأهالي، وتحافظ على حياتهم. كما نوهوا بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعمها الخيري المتواصل والسخي لمثل هذه المشاريع الإنسانية.