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فيديو.. تقرير يحاكي جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني
يستعرض تاريخها ومنجزاتها
أعدت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تقريرًا إعلاميًا يحاكي النقلات في تاريخ إنشائها وأبرز جهودها ورسالتها، تزامنًا مع الذكرى الـ92 لتوحيد المملكة، ويستعرض تاريخ الإنشاء والتحولات التي حصلت لها منذ إنشائها.
وكانت الرئاسة قد توشح مبناها الذي يعد من أبرز المعالم بالعاصمة الرياض تعبيراً صادقاً عن الروح الوطنية والانسجام الكامل مع الشعب السعودي الكريم، الذي يشارك قيادته المظفرة فرحة هذا اليوم العظيم.