فيديو.. تقرير يحاكي جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني

أعدت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تقريرًا إعلاميًا يحاكي النقلات في تاريخ إنشائها وأبرز جهودها ورسالتها، تزامنًا مع الذكرى الـ92 لتوحيد المملكة، ويستعرض تاريخ الإنشاء والتحولات التي حصلت لها منذ إنشائها.