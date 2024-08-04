"بيئة نجران" تعلن عن ترقيم أكثر من 120 ألف رأس من المواشي

وأكد فرع الوزارة بمنطقة نجران، أهمية ترقيم المواشي من قِبَل ملاكها لتجنب العقوبات والغرامات، والاستفادة من حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم، لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ومكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، وتأصيل السلالات الحيوانات في المملكة، وبناء رؤية شاملة عنها، كما أن مشروع الترقيم يتيح قاعدة بيانات دقيقة، تسهل إجراءات نقل ملكيتها، ويساعد على رصد أعداد وأنواع، وأجناس الثروة الحيوانية وتوزيعها الجغرافي، إضافة إلى تمكين ملاكها من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.