تدخّل طبي بـ"الأفلاج العام" ينقذ طفلة من خراج بالكبد وغرغرينا بالزائدة الدودية

تَمَكّن فريق طبي في مستشفى الأفلاج العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين؛ كانت تعاني من آلام حادة في البطن يصاحبها قيء وإعياء وتدهور عام في صحتها.