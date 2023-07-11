تدخّل طبي بـ"الأفلاج العام" ينقذ طفلة من خراج بالكبد وغرغرينا بالزائدة الدودية

تَمَكّن فريق طبي في مستشفى الأفلاج العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر عامين؛ كانت تعاني من آلام حادة في البطن يصاحبها قيء وإعياء وتدهور عام في صحتها.
وتم إدخال الطفلة إلى عناية الأطفال المركزة، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة؛ ليتبين وجود انسداد معوي حاد وتجمع للسوائل داخل تجويف البطن، وتَقرر التدخل الجراحي العاجل عبر استكشاف البطن، واتضح وجود التهاب حاد بالغشاء البريتوني، وخراج أسفل الكبد، وغرغرينا في الزائدة الدودية؛ نتيجة وجود حصوة داخلها.
ونجح الفريق الطبي المكون من فريق الجراحة الدكتور إسماعيل حجي والدكتور محمد فيصل نواف، واستشاري التخدير الدكتور محمد محمود، وأخصائي الأشعة الدكتور موفق عبداللطيف، في تفريغ الصديد وغسيل البطن واستئصال الزائدة الدودية بنجاح، وتمت المتابعة الدقيقة لحالة الطفلة في العناية المركزة حتى استقرت صحيًّا وغادرت المستشفى وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
يُذكر أن مستشفى الأفلاج العام يشهد تطورًا ملحوظًا في العمليات الجراحية ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، عبر استقطاب الكوادر المؤهلة والمتخصصة وتطبيق أفضل معايير الجودة والتميز الصحي.