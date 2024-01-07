محليات

عسير.. إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و33 كلجم من الحشيش

ضبط سلاحين ناريين.. وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
عسير.. إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي و33 كلجم من الحشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (90,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(33) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وضبطت سلاحين ناريين، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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