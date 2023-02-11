الخيالة "جود" ذات الـ9 أعوام.. رحلة شغف وطموح نحو الاحتراف

وتدربت الفارسة الصغيرة في سن السادسة على يد والدها تدريجيًّا؛ حيث كان التدريب مقتصرًا في نهاية الأسبوع فقط، وبعد أن تجاوزت سنة ونصفًا من التدريب المتواصل أصبح مكثفًا ليصل إلى 5 أيام في الأسبوع داخل مكان مغلق، لتتمكن بعدها من تجاوز جميع التحديات في عالم الفروسية؛ كقفز الحواجز، وقفز النار، والكر والفر داخل البادوك (المكان المغلق)، وإتقان الركوب في السيول والجبال، إلى جانب التحكم بخطوة الخيل وسرعتها بمهارة عالية، وتبدأ الفارسة في الخوض بالركوب في الأماكن المفتوحة بمسافة تصل لـ3 كيلومترات عن المربط؛ الأمر الذي يثبت مدى تطورها وتمكنها في فترة زمنية قصيرة.