أمطار وسيول مفاجئة بهذه المناطق.. قراءة لـ"طقس المملكة في 48 ساعة" وتنبيهات

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتأثر أقصى شمال وشمال غرب المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة تدريجيًا مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء وفجر وصباح الثلاثاء؛ وذلك مع اقتراب الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر؛ بحيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق مُتفرقة من غرب الحدود الشمالية (طريف) والجوف وتبوك، كما تبدأ تشكلات من السُحب الركامية بالتكاثر شمال البحر الأحمر وتمتد تدريجيًا لسواحل منطقة تبوك بما في ذلك (الوجه) وشمال منطقة المدينة المُنورة وسواحلها الشمالية، وتكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية، مما قد يتسبب بتشكل ما يُسمى بالسيول المُفاجئة في المناطق المنخفضة، ويشمل ذلك مناطق عِدّة من المناطق الساحلية المذكورة آنفًا.