أمطار وسيول مفاجئة بهذه المناطق.. قراءة لـ"طقس المملكة في 48 ساعة" وتنبيهات

تُشير آخر الخرائط الجوية إلى أنه يُتوقع أن تتأثر الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المملكة السعودية، مساء اليوم وحتى الثلاثاء، بحالة ماطرة تجلب الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على تبوك والمدينة المُنورة (بما في ذلك سواحلها) والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة، مما قد يتسبب بتشكّل ما يُسمى بالسيول المُفاجئة في المُنحدرات والأودية والشِعاب والمناطق المنخفضة، ويشمل ذلك مناطق عِدّة من سواحل تبوك والمدينة المُنورة، وقد تطال فُرص الأمطار بشكلٍ أضعف بعض المناطق المُتفرقة من شمال المنطقة الشرقية والقصيم والمُرتفعات الجنوبية الغربية.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يتأثر أقصى شمال وشمال غرب المملكة بأحوال جوية غير مُستقرة تدريجيًا مع ساعات مُتأخرة من ليلة الثلاثاء وفجر وصباح الثلاثاء؛ وذلك مع اقتراب الهواء البارد في طبقات الجو وتلاقيه مع امتداد لمنخفض البحر الأحمر؛ بحيث تكون الفرصة مُهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار -بمشيئة الله- في مناطق مُتفرقة من غرب الحدود الشمالية (طريف) والجوف وتبوك، كما تبدأ تشكلات من السُحب الركامية بالتكاثر شمال البحر الأحمر وتمتد تدريجيًا لسواحل منطقة تبوك بما في ذلك (الوجه) وشمال منطقة المدينة المُنورة وسواحلها الشمالية، وتكون هذه الهطولات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية، مما قد يتسبب بتشكل ما يُسمى بالسيول المُفاجئة في المناطق المنخفضة، ويشمل ذلك مناطق عِدّة من المناطق الساحلية المذكورة آنفًا.
كما تُشير تحليلات إلى توقعات بعبور شمال وشمال غرب المملكة تدريجيًا مع ساعات نهار الثلاثاء ما يُسمى بجبهة هوائية باردة عالية الفعالية، ولكنها تعبر بشكل بطيء ويشمل تأثيراتها الحدود الشمالية (طريف وعرعر) والجوف وتبوك وشمال منطقتي المدينة المُنورة وحائل، وتشتد التخريجات البحرية شمال البحر الأحمر وتشمل الوجه وتمتد تدريجيًا لأملج ثم ينبع وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس في ذات المناطق وتشتد سرعة الرياح، وتهطل الأمطار -بمشيئة الله- مُتوسطة إلى غزيرة، وتُرفق مع المزيد من تساقط لزخات البَرَد وبحدوث العواصف الرعدية.
وتكون هذه الأمطار شديدة الغزارة أحيانًا على أجزاء من المناطق الساحلية المذكورة، بينما يكون الطقس مُغايرًا تمامًا في حائل والمدينة المُنورة والقصيم وشرق الحدود الشمالية ومكة المكرمة بما في ذلك جدة بحيث تنشط الرياح الجنوبية على تلك المناطق وتُثير الأتربة والغُبار في بعض المناطق وبخاصة الطُرق الصحراوية، بحسب موقع "طقس العرب".
ويتزايد عبور الجبهة الهوائية الباردة أجواء المملكة لذلك تسود أجواء باردة في شمال المملكة وغائمة ويكون الطقس ماطرًا على فترات بمشيئة الله في مناطق عِدّة من الحدود الشمالية (عرعر) وجنوب الجوف وتمتد لحائل، وتكون الأمطار ذات طابع ديمي في هذه المناطق، على أن تتراجع فُرص الأمطار في باقي أنحاء الجوف وتبوك (بما في ذلك أجزائها الساحلية).
وتمتد الأمطار لأنحاء واسعة من منطقة المدينة المُنورة بما في ذلك أجزائها الساحلية (ينبع) ولاحقًا تمتد لشمال منطقة مكة المكرمة (رابغ)، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة إلى غزيرة، بل وشديدة الغزارة على أجزاء من المناطق الساحلية المذكورة، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشِعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.
ومع دخول ساعات مُتأخرة من ليل (الثلاثاء/الأربعاء) يستقر الطقس في أغلب المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة وتنخفض درجات الحرارة بشكلٍ إضافي وتسود أجواء باردة بشكلٍ لافت كما ويتشكل الضباب في العديد من المناطق مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ويُتوقع أن تطال فُرص الأمطار الخفيفة إلى المُتوسطة مع ساعات مُتأخرة من الليل وصباح الأربعاء أجزاء مُتفرقة ومحدودة إجمالا من شرق الحدود الشمالية (رفحاء) والقصيم وشمال المنطقة الشرقية بالإضافة لأجزاء من مُحافظة جدة وخاصةً شمالها، ولا يُستبعد أن تشمل مدينة جدة لفترة وجيزة.
ويوصي المختصون أثناء فترة تأثير هذه الحالة الماطرة بجُملة من التنبيهات تتضمن: "خطر شدة غزارة الأمطار وتواصلها ويشمل ذلك أجزاء عِدّة من سواحل تبوك والمدينة المنورة، ويُنصح بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول ومناطق تجمع المياه المُعتاد، بالإضافة إلى تجنب عبور الطرقات التي يرتفع فيها منسوب المياه بسبب غزارة الأمطار.
كما تشمل التنبيهات "نشاط الرياح الجنوبية على أجزاء من غرب منطقة الرياض والمدينة المنورة وحائل والقصيم وإثارة الأتربة والغبار خاصةً في الطُرق الصحراوية"، ولذا ينصح بـ"تثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت"، مع "عدم استخدام الأجهزة الإلكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق خاصةً المناطق الساحلية من تبوك والمدينة المُنورة".