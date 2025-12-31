لأول مرة بالمملكة.. "البحر الأحمر" تُصدر اشتراطات تشغيل الشواطئ وفق معايير بيئية وسياحية

شروط الترخيص والضوابط البيئية

تشمل آلية الترخيص: سجلًا تجاريًا ساريًا، وتصريحًا بيئيًا، وتخطيط الحيز البحري، وخطة سلامة، وتقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ، بالإضافة إلى الالتزام بالفصل بين مناطق السباحة والأنشطة البحرية، وتوفير المنقذين والتجهيزات الأساسية.