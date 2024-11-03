"جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل" تطرح 25 وظيفة أكاديمية بدرجة "معيد"

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، طرح (25) وظيفة أكاديمية بدرجة (معيد)؛ ترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة في عدد من الكليات.
وسيكون التقديم لمدة (6) أيام، بدءًا من يوم (الخميس) 05/ 05/ 1446هـ، الموافق 07/ 11/ 2024م، من الساعة الـ7:30 صباحًا حتى الساعة الـ2:30 ظهرًا من يوم (الثلاثاء) 10/ 05/ 1446هـ، الموافق 12/ 11/ 2024م، وذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني فقط: https://www.iau.edu.sa
وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور طفيل اليوسف أن الوظائف المطلوبة كليات الجامعة الآتية: كلية الطب، وكلية التمريض، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية العمارة والتخطيط، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، ومعهد الأبحاث والاستشارات الطبية.
ولفت الدكتور اليوسف إلى أنه يشترط لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، بمعدل لا يقل عن تقدير جيد جدًّا بطريقة الدراسة بانتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قِبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم). أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة، بتقدير يعادل على الأقل جيد جدًّا إن وُجد. وكذلك ألا يتجاوز العمر وقت التقديم (28) سنة.
وأضاف اليوسف: ومن ضمن الشروط أن يرفق المتقدم على الأقل رسالتَي توصية (لهما علاقة بطلب التعيين) من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس، وأن يجتاز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على درجة (6) في اختبار IELTS أو ما يعادلها في TOEFL، وألا يكون على رأس عمل في وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك فسوف يتم استبعاد الطلب. كما يجب على المتقدم أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.
وأشار الدكتور اليوسف إلى أهمية الاطلاع على التعليمات الآتية: التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًّا، وعلى المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوافرة، وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
وشدد على أهمية مطابقة المعلومات، وأن تقديم أية معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًّا.