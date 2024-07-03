"تركي بن محمد" يدشن المبنى الرئيسي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية بالرياض

وأكد ضرورة الاستمرار في بذل أقصى الجهود خلال الفترة المقبلة انطلاقًا من الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية -حفظهما الله- للمحميات الملكية، والحرص على الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية والتاريخية، ومواجهة التحديات البيئية.