هاني الملا: السينما السعودية سوقٌ واعدٌ يدعم الاقتصاد ويستقطب الاستثمار

وأشار إلى أن المملكة حققت تطورًا كبيرًا في مجال الأفلام، حيث أصبحت السوق السينمائية الأكبر في العالم العربي، بإيرادات شباك تذاكر تجاوزت 845 مليون ريال، من خلال 633 شاشة عرض موزعة على أكثر من 63 دار سينما في 21 مدينة سعودية. وبلغ حجم الإنفاق في القطاع أكثر من 1.29 مليار ريال، وتم دعم أكثر من 13 فيلمًا سعوديًا خلال عام 2024 ضمن المبادرات الوطنية.