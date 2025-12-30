موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر ويؤكد ريادته كأكبر وجهة ترفيهية في المنطقة

وسجلت منطقة "السويدي" حضورًا جماهيريًا كبيرًا في أيامها الختامية، واصلت من خلاله تقديم نموذج مميز للتنوع الثقافي عبر الفنون، والعروض الشعبية، والمأكولات، فيما شهدت منطقة "بيست لاند"، التي تقدم تجربة تفاعلية مبتكرة، إقبالًا لافتًا من مختلف الأعمار؛ مما عزز من مكانتها كإحدى أبرز محطات الجذب خلال الموسم.