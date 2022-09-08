"مساعي" الخيرية تقيم حفل اختتام البرامج والمشاريع التنموية في "غرفة الرياض"

حيث شرّف الحفلَ: الأستاذ ناصر بن عثمان بو حميد الأمين العام لغرفة الرياض، والأستاذ سلطان الجريس الوكيل للضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية، والمهندس سليمان الهويسين مدير عام الإدارة والإشراف الفني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأستاذ مشاري الطريف المدير العام للإسناد الحكومي ومنصة نوى في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والأستاذ عبدالعزيز الزكري الأمين العام لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض.