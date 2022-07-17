الفِرَق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة تُنهي معاناة شاب مع ورم بالساق

تمكنت الفِرَق الطبية بقسم الأشعة التداخلية بالنطاق الثاني بتجمع المدينة المنورة الصحي -ممثلًا في مستشفى الملك فهد بالمدينة- من إنهاء معاناة شاب يبلغ من العمر ١٤ عامًا، يعاني من ورم حميد بالساق اليسرى.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من ورم بالساق الأيسر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية للعظام والعضلات، علاج الورم باستخدام تقنية الكي بواسطة التردد الحراري تحت إرشاد الأشعة المقطعية، وتحت تأثير التخدير الكامل للمريض، وتكللت العملية بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.
يُذكر أن أقسام الأشعة بمستشفى الملك فهد، قدّمت خدماتها لأكثر من 158.402 مستفيد خلال العام 2021م.