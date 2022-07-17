الفِرَق الطبية بمستشفى الملك فهد بالمدينة تُنهي معاناة شاب مع ورم بالساق

وفي التفاصيل، حضر المريض إلى المستشفى وهو يعاني من ورم بالساق الأيسر، وبعد عمل الفحوصات اللازمة قرر الفريق الطبي بوحدة الأشعة التداخلية للعظام والعضلات، علاج الورم باستخدام تقنية الكي بواسطة التردد الحراري تحت إرشاد الأشعة المقطعية، وتحت تأثير التخدير الكامل للمريض، وتكللت العملية بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء وغادر المستشفى بصحة جيدة.