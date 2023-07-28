طقسٌ حارٌّ إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة ومعتدلٌ جنوباً خلال الأيام المقبلة

تبقى أجواء المملكة السعودية تحت تأثير المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا خلال قادم الأيام، ويرافقه طقسٌ مستقرٌ في أغلبية المناطق، ودرجات حرارة أدفأ من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات مئوية.
ويكون الطقس -بمشيئة الله- حاراً إلى شديد الحرارة في مُعظم المناطق، وتتراوح درجات الحرارة ما بين منتصف ونهاية الأربعينيات مئوية في مناطق: الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، في حين تكون في بداية الأربعينيات في باقي المناطق.
وعلى النقيض من ذلك، تسود أجواءٌ معتدلة الحرارة على المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون درجات الحرارة حول الـ 30 درجة مئوية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة؛ قد يرافقها هطول أمطارٍ مُتفرقة.
وتنشط الرياح السطحية الشمالية الغربية على المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، إضافة إلى الشريط الساحلي، وتهامة جنوب غرب المملكة، مُسببة إثارة للأتربة والغبار في بعض المناطق.