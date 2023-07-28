طقسٌ حارٌّ إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة ومعتدلٌ جنوباً خلال الأيام المقبلة

وعلى النقيض من ذلك، تسود أجواءٌ معتدلة الحرارة على المُرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون درجات الحرارة حول الـ 30 درجة مئوية، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة؛ قد يرافقها هطول أمطارٍ مُتفرقة.