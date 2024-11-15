"المقر" توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش "سيتي سكيب"

وأضاف أنه في إطار تعزيز البنية التحتية الاقتصادية للمدينة المنورة وتحفيز الاستثمارات في القطاع اللوجستي، وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة وطنية في مجال الاستثمار لتطوير مشروع المدينة اللوجستية (إمداد) على مساحة مليون م2 بهدف إنشاء مركز لوجستي متكامل يسهم في تعزيز عمليات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بها مما يجعل المدينة المنورة مركزًا حيويًا للربط بين مختلف مناطق المملكة ويعزز دورها بصفتها محورًا لوجستيًّا مهمًّا.