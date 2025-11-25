عملية جراحية طارئة تنقذ حياة سيدة سبعينية تعرّضت لانسداد كامل في القولون بمستشفى بدر

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن نجاح فريق طبي في مستشفى بدر في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر سبعين عامًا، بعد أن وصلت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من انسداد تام في القولون نتج عن تفاقم حالة إمساك مزمن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في ضغط البطن وانقطاع تدفق الدم الراجع إلى القلب، ومن ثم توقفه بشكل كامل.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الفريق الطبي بادر على الفور بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، والذي تكلل بالنجاح – بفضل الله – ليتم بعدها نقل الحالة مباشرة إلى غرفة العمليات حيث نفّذ الفريق الجراحي تدخلاً عاجلاً شمل استئصال الجزء المتضرر من القولون، وتفريغ المحتوى المتراكم، إضافة إلى إنشاء فتحة إخراج خارجية، وقد أُجريت العملية بنجاح وأسهمت في استقرار الحالة بشكل واضح.
وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي أن هذا النجاح يُجسّد جاهزية مستشفى بدر وقدرته على التعامل بكفاءة عالية مع الحالات الطارئة، ويعكس التزامه بتوفير خدمات طبية متقدمة تسهم في إنقاذ الأرواح والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.