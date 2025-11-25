عملية جراحية طارئة تنقذ حياة سيدة سبعينية تعرّضت لانسداد كامل في القولون بمستشفى بدر

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن نجاح فريق طبي في مستشفى بدر في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر سبعين عامًا، بعد أن وصلت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من انسداد تام في القولون نتج عن تفاقم حالة إمساك مزمن، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في ضغط البطن وانقطاع تدفق الدم الراجع إلى القلب، ومن ثم توقفه بشكل كامل.