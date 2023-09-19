عُشّاق المياه الفيروزية على موعد مع تجربة لا تنسى في "جزيرة بياضة" قرب جدة

وينطلق إلى جزيرة بياضة يومياً ما يفوق 100 قارب وبخاصة مع اعتدال الأجواء مع مرشدين سياحيين للعثور على الشعب المرجانية القريبة من الجزيرة وخوض التجارب الفريدة في لركوب القوارب التي تبحر للتعرف على الشعب المرجانية، ورؤية أعماق البحار عن قُرب، والاستمتاع بالصيد وإقامة حفلة شواء على ضوء القمر، والسباحة في ساعات النهار.

وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن جزيرة بياضة عبارة عن جزر مرجانية صغيرة الحجم تنتشر بشكل متفرق وتمتد من شمال غرب جزيرة الشعب الكبير حتى قطع رأس الشيخ سلمان شمالاً، وتبعد عن مركز سلاح الحدود بشرم أبحر حوالي 20 كيلو متراً.