عُشّاق المياه الفيروزية على موعد مع تجربة لا تنسى في "جزيرة بياضة" قرب جدة

تتميز سواحل البحر الأحمر وخاصة مدينة جدة بشواطئ وجزر رملية بيضاء، وشعاب مرجانية ساحرة الجمال، ومن بينها "جزيرة بياضة" التي تمتاز بمياهها الفيروزية، فضلاً عن الأفق البعيدة في الإطلالات الساحرة، والثروة السمكية والشعب المرجانية المتناثرة.
وفي تجربة أخاذة وسط المياه الفيروزية، حيث تبعد الجزيرة عن مدينة جدة حوالي 40 دقيقة، الأمر الذي جذب الزوار والسياح للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية وقضاء أوقات مليئة بالمغامرة، حيث الأنشطة الترفيهية عبر رحلات القوارب التي تستغرق ما يقارب 6 ساعات لاستكشافها، والاستمتاع بالعديد من الألعاب المائية مثل: التزلج على الماء، والتجديف، وممارسة السباحة، والتقاط الصور بعدة زوايا مذهلة وفريدة من نوعها.
وينطلق إلى جزيرة بياضة يومياً ما يفوق 100 قارب وبخاصة مع اعتدال الأجواء مع مرشدين سياحيين للعثور على الشعب المرجانية القريبة من الجزيرة وخوض التجارب الفريدة في لركوب القوارب التي تبحر للتعرف على الشعب المرجانية، ورؤية أعماق البحار عن قُرب، والاستمتاع بالصيد وإقامة حفلة شواء على ضوء القمر، والسباحة في ساعات النهار.
وأفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، أن جزيرة بياضة عبارة عن جزر مرجانية صغيرة الحجم تنتشر بشكل متفرق وتمتد من شمال غرب جزيرة الشعب الكبير حتى قطع رأس الشيخ سلمان شمالاً، وتبعد عن مركز سلاح الحدود بشرم أبحر حوالي 20 كيلو متراً.
وأضاف المتحدث المساحة الجيولوجية للجزيرة، أن الجزيرة أصبحت في الآونة الأخيرة منتجعاً طبيعياً في وسط البحر لأهالي مدينة جدة وز وارها، حتى أنهم أطلقوا عليها مسمى: مالديف جدة".