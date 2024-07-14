التحذير شرعاً من الحج بلا تصريح.. "المفتي": ما ترفعه "كبار العلماء" يلقى تقدير المقام الكريم

وقال سماحته: "من فضل الله تعالى علينا في هيئة كبار العلماء، استمرار اجتماعاتها، وتعاقب دوراتها، لدراسة ما يُحال إليها من المقام الكريم، ومن الجهات الحكومية، حيث استمرت هيئة كبار العلماء في بيان الحكم الشرعي فيما يُحال إليها بعد اكتمال دراسته وإعداده دون أي تأخرٍ، وكان فيما تخطه من بياناتٍ، وما تصدره من قراراتٍ، وما ترفع به من رأي، الأثر الطيب الذي يحظى بالتقدير والإمضاء، ومن آخر ذلك البيان المؤصل شرعاً، الذي راعى مصلحة حجاج بيت الله الحرام، فحذّر من الحج دون تصريحٍ رسمي، وبيّن أن ذلك لا يجوز، بالأدلة الشرعية والقواعد الفقهية، وكان لهذا البيان الصدى الطيب، والمصلحة الظاهرة للعيان، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والمتابعة لأفضل الأنبياء وسيد الرسل، عليهم صلوات الله وسلامه".