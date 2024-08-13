شاهد.. الكتب الدراسية تصل إلى الطلاب والطالبات قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد

وتستثمر المدارس مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، لتعلن للطلاب وأولياء الأمور عن موعد استلام الكتب المدرسية، بحسب المرحلة التعليمية، تجنبًا للازدحام، ولإتمام عملية التسليم بكل يسر وسهولة، وتعمل كذلك على تطوير آليات توزيع الكتب المدرسية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية؛ لتسهيل وتسريع العملية، وتقدم بعض المدارس الخاصة بالمملكة خدمات توزيع الكتب المدرسية لتصل إلى المنزل.