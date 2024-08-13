شاهد.. الكتب الدراسية تصل إلى الطلاب والطالبات قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد

في وقت قياسي، أنهت وزارة التعليم عملية تسليم الكتب المدرسية لـ 16 إدارة تعليمية في المملكة، من خلال تحديد الكميات عبر حسابات المدارس في نظام "فارس"، وجرى جدولتها وتسليمها للطلاب والطالبات، بفترة كافية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، المقرر الأحد المقبل، الموافق 18 أغسطس 2024.
وتأهبت المدارس فور وصول الكتب لعمل خطة التسليم، وفق جداول أعلنت عنها، بحسب الصفوف الدراسية لديها، وبدأ تسليم الكتب فعليًا للطلاب ووصلت إلى المنازل باكرًا، فيما تواصل مدارس أخرى عملية التسليم، التي من المتوقع أن تنتهي خلال الساعات المقبلة.
وتستثمر المدارس مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، لتعلن للطلاب وأولياء الأمور عن موعد استلام الكتب المدرسية، بحسب المرحلة التعليمية، تجنبًا للازدحام، ولإتمام عملية التسليم بكل يسر وسهولة، وتعمل كذلك على تطوير آليات توزيع الكتب المدرسية، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا والمنصات الإلكترونية؛ لتسهيل وتسريع العملية، وتقدم بعض المدارس الخاصة بالمملكة خدمات توزيع الكتب المدرسية لتصل إلى المنزل.
وكانت وزارة التعليم أطلقت قبل فترة خدمة استلام الكتب من المطبعة مباشرة إلى المدرسة من خلال نظام "فارس"، وأوضحت الوزارة لمديري المدارس عن إطلاق خدمة استلام الكتب مباشرة من المطبعة، وذلك من خلال التسجيل بالدخول إلى نظام "فارس" والتأكد من استلام الكتب والأصناف والكمية المطلوبة، وعند الاستلام يتم استكمال العملية من قِبل المدير بالاعتماد والتشديد على وصول الكمية.
وتحرص الوزارة على ضمان استلام الكتب المدرسية في الوقت المحدد، وتتبع سياسة تحسين العملية التوزيعية وتطوير الوسائل والتقنيات المستخدمة في تسليم الكتب؛ لضمان سلاسة وسهولة توزيعها على الطلاب في جميع مناطق المملكة.
من جانب آخر يرى مختصون تربويون وأولياء الأمور أن توفير الكتب المدرسية في الوقت المحدد، يعزز التكافؤ في فرص التعليم بين الطلاب، ويسهم في تحقيق الجودة وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، وضمان انطلاقة جادة للعام الدراسي الجديد.