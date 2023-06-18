"عقارات الدولة" تؤكد جاهزيتها لخدمة المنظومة الحكومية المشاركة في تنظيم موسم الحج

وأوضحت أنّ المجمّع يُعدّ واحداً من المشروعات النموذجية بتصميمه الذي تم بناؤه وفق أفضل المواصفات الفنية والتقنية، إضافةً إلى موقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، مبينةً أن مساحته الإجمالية تزيد عن 1.1 مليون متر مربع، كما يضم 49 مبنى بطاقة استيعابية تتجاوز 10 آلاف موظّف.