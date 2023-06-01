رئاسة الحرمين تطلق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن الخطة التشغيلية لموسم الحج.
وأشار "السديس" إلى أن هذه الخطة تعد الأكبر في تاريخ رئاسة الحرمين.
وأوضح أن الخطة تركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة، والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.
ورفع الرئيس العام أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ نظير ثقتهما الكريمة ودعمهما اللامحدود الذي تحظى به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد حرص المنظومة على التناغم والتكاتف مع المنظومة الأمنية ومختلف الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن.