اتفاقيةٌ بين الهيئة الملكية للعلا و"مسك" للفنون.. للارتقاء بالقطاع

وأردفت: الفنون تمثل أهميةً بالغةً في رؤيةِ العُلا كونها إحدى الركائز الأساسية للهيئة الملكية، حيث أعلنت إقامة مشروع وادي الفن وتتطلع إلى إقامة الدورة الجديدة من مهرجان فنون العلا في شهر فبراير من العام المقبل بمجموعة من الفعاليات من أبرزها معرض FAME الذي يحتفي بأعمال مؤسسة الفنان الأمريكي (آندي وارهول) الذي تحتضنه قاعة مرايا بدءًا من 17 فبراير وحتى 15 مايو 2023.