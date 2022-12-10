اتفاقيةٌ بين الهيئة الملكية للعلا و"مسك" للفنون.. للارتقاء بالقطاع

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومعهد مسك للفنون، اتفاقية شراكة ثقافية جديدة لترسيخ مكانة العلا كوجهة فريدة وملهمة للإبداع الفني على المستويين المحلي والعالمي.
وتهدف الشراكة، التي تسهم في تسليط الضوء على الثراء الثقافي والفني في العلا ؛ إلى الارتقاء بقطاع الفنون عبر مجموعة واسعة من الفعاليات والتجارب، وتوفير برامج لتعزيز مهارات الفنانين التي يقدمها نخبة من الخبراء المتخصّصين.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للفنون والصناعات الإبداعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا نورا الدبل: هذه الشراكة تعبّر عن سعي الهيئة الدؤوب للارتقاء بالفنون والقطاعات الإبداعية بالعلا حيث تحفز الشراكة الفنانين والمبدعين في العلا وخارجها على تبادل المعرفة واكتساب المهارات والبحث عن طرق جديدة للتعبير الفني الإبداعي.
وأضافت: الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعمل على أن تصبح العلا وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ وذلك بعقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والفنانين من داخل المملكة وخارجها من أجل تعميق الروابط بين الثقافات.
وأردفت: الفنون تمثل أهميةً بالغةً في رؤيةِ العُلا كونها إحدى الركائز الأساسية للهيئة الملكية، حيث أعلنت إقامة مشروع وادي الفن وتتطلع إلى إقامة الدورة الجديدة من مهرجان فنون العلا في شهر فبراير من العام المقبل بمجموعة من الفعاليات من أبرزها معرض FAME الذي يحتفي بأعمال مؤسسة الفنان الأمريكي (آندي وارهول) الذي تحتضنه قاعة مرايا بدءًا من 17 فبراير وحتى 15 مايو 2023.