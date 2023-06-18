في قبضة رجال الأمن.. فيديو يوضح جهود الأمن العام بتوقيف عدد من المطلوبين

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ إلقاء القبض على 7 مقيمين ووافد زائر ظهروا في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة لخلافٍ سابقٍ بينهم.