في قبضة رجال الأمن.. فيديو يوضح جهود الأمن العام بتوقيف عدد من المطلوبين

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ إلقاء القبض على 7 مقيمين ووافد زائر ظهروا في محتوى مرئي متداول أثناء مشاجرة جماعية بأحد الأماكن العامة لخلافٍ سابقٍ بينهم.
وبحسب الفيديو، تمّ القبض على مواطنَيْن وثلاثة مخالفين لنظام أمن الحدود قاموا بترويج قرابة 92 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر وضبط بحوزتهم سلاح ناري وهواتف متنقلة.
وفي الجوف، تمّ القبض على مواطنَيْن قاما بترويج مادة الإمفيتامين المخدّر، كما تمّ القبض على مقيم في مكة المكرّمة قام بالترويج لحملات حج وهمية وبيعه أساور حاج غير صحيحة عبر منصات التواصل.
وفي القصيم، أفاد الأمن العام بأنه تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بترويج مادة الحشيش وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية في مركبة يقودها أحدهم.
وألقت الشرطة في جدة، القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الشبو والكوكايين المخدّر.
وفي الشرقية، تمّ القبض على مواطن كويتي قام بالاعتداء على آخر من الجنسية ذاتها، بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بحوزته والحالة الصحية للمجني عليه مستقرة.
وألقت قوات الأمن في تبوك، القبض على 6 مواطنين قاموا باتخاذ منزل مزوّد بكاميرات مراقبة وكراً لترويج مادتَي الإمفيتامين والحشيش المخدّرتين.