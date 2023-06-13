محافظ "حفر الباطن" يدشن مشاريع مدرسية بمبلغ تجاوز 60 مليون ريال

وأوضح مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني أنه تم استكمال المباني التعليمية الحكومية والأهلية بقيمة إجمالية تجاوزت ٦٠ مليون ريال، يستفيد منها أكثر من ألفين وستمائة طالب وطالبة في مدارس التعليم الحكومي والأهلي بالمحافظة، ومازال هناك مشاريع في طور استكمال الترسية وطرحٌ لمشاريع جديدة.