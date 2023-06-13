محافظ "حفر الباطن" يدشن مشاريع مدرسية بمبلغ تجاوز 60 مليون ريال

دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود اليوم الثلاثاء، عددًا من المشاريع المدرسية بالمحافظة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية ومنسوبي شركة تطوير وعدد من قيادات التعليم.
وأوضح مدير تعليم حفر الباطن محمد بن علي القحطاني أنه تم استكمال المباني التعليمية الحكومية والأهلية بقيمة إجمالية تجاوزت ٦٠ مليون ريال، يستفيد منها أكثر من ألفين وستمائة طالب وطالبة في مدارس التعليم الحكومي والأهلي بالمحافظة، ومازال هناك مشاريع في طور استكمال الترسية وطرحٌ لمشاريع جديدة.
وأكد "القحطاني" أن هذه المشاريع هي انعكاس لنجاح الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم في خفض نسبة المباني المستأجرة في التعليم، وتوفير البيئة المدرسية الجاذبة، كما تُسهم في رفع نسبة المباني التعليمية النموذجية المستوفية لمعايير وأنظمة تنفيذ المشاريع التعليمية الجديدة بالمحافظة.
وأشار إلى أن هذه المشاريع نُفّذت وفق أحدث التصاميم المعمارية؛ التي توفر بيئة تعليمية آمنة وجاذبة لمنسوبي المدارس.
ونوّه القحطاني بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في كل المجالات والمشاريع من قِبَل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- لتكون خير مُعِين على استكمال رحلة الجودة التعليمية والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية؛ في ظل وجود بيئة تعليمية حاضنة للإبداع والابتكار.