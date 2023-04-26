صور للأقمار الصناعية.. سحب ممطرة تتشكّل جنوب العاصمة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، الأربعاء، مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً، تشمل: العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل: ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.