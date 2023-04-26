صور للأقمار الصناعية.. سحب ممطرة تتشكّل جنوب العاصمة

كشفت آخر صور الأقمار الاصطناعية عن بداية تشكّل السحب الممطرة جنوب العاصمة الرياض.
وبحسب موقع "طقس العرب" فمن المتوقع ازدياد نشاطها خلال الساعات القادمة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، الأربعاء، مصحوبةً برياح سطحية نشطة وتدنٍ/ شبه انعدام في الرؤية، تبدأ من الساعة 12 ظهراً وحتى 10 مساءً، تشمل: العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء، كما تشمل: ضرما، والغاط، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج.
ونبّهت "الأرصاد" من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وادي الدواسر، والسليل، والدوادمي، والرين، القويعية، وأوضحت التوقعات تأثر عفيف بأتربة مثارة تبدأ من الساعة 11 صباحاً حتى 11 مساءً.