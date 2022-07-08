شاهد.. الحجاج يؤدون صلاتَيْ المغرب والعشاء جمع تأخير ويجمعون الحصى

أدى حجاج بيت الله الحرام عقب وصولهم إلى مشعر مزدلفة صلاتَيْ المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنَّة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، كما قاموا بالتقاط الجمرات بعد أن أنهوا ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف في عرفات متضرعين إلى الله بطلب الرحمة والمغفرة.
ويبيت الحجاج هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد (عيد الأضحى) لرمي جمرة العقبة الصغرى، ونحر الهدي.
يُشار إلى أن مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمرُّ بها الحجيج في رحلة إيمانية، يؤدون فيها مناسك الحج؛ إذ تقع بين مشعرَيْ منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات.