شاهد.. الحجاج يؤدون صلاتَيْ المغرب والعشاء جمع تأخير ويجمعون الحصى

يُشار إلى أن مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمرُّ بها الحجيج في رحلة إيمانية، يؤدون فيها مناسك الحج؛ إذ تقع بين مشعرَيْ منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات.