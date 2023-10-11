40071 ساعة تطوعية نفذها الهلال الأحمر في مكة.. خلال الربع الثالث من عام 2023م

وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية؛ لدفع مسيرة التنمية، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يسهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة.