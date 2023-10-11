40071 ساعة تطوعية نفذها الهلال الأحمر في مكة.. خلال الربع الثالث من عام 2023م

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن إحصائيتها للتطوع للربع الثالث لعام 2023م، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية لهذا الربع (40071) ساعة تطوعية وفّرت فيها الهيئة (656) فرصة تطوعية تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمعارض في المنطقة.
وتم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في الأسواق والمشاركة في تنظيف قاع البحر والشواطئ بمحافظة جدة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وتصدّرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من المبادرات التطوعية بعدد 379 مبادرة وجاءت محافظة جدة ثانيًا بعدد 163 مبادرة، وثالثًا محافظة الطائف بعدد 114 مبادرة.
وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 5604؛ عدد الذكور 2313، وعدد الاناث 3291، ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة؛ أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ.
وأكد مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بن جميل بلجون أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية؛ لدفع مسيرة التنمية، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يسهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة.
وبيّن أن الهيئة تقدّم الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها الصحي، والإنساني، والرياضي، والبيئي والتوعوي، وتتشرف الهيئة باستقطاب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة والاستفادة من جهودهم وطاقتهم وعطائهم الإنساني من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.