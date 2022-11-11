"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن سبتمبر وأكتوبر

وحثّت الهيئة مكلّفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعيّن الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.