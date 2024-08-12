"التدريب التقني": أكثر من 13 ألف مستفيد من مبادرة "رافد" خلال عام

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن عدد المتدربين والمتدربات في الكليات التقنية المسجّلين في مبادرة "رافد" بلغ 13951 متدرباً ومتدربة وذلك في عام 2023م.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى دعم التحاق المتدربين والمتدربات في الكليات التقنية بسوق العمل قبل التخرج؛ ما يعزّز من حصولهم على فرص وظيفية بعد التخرج، وإعفائهم من التدريب التعاوني في أثناء فترة التدريب بالكلية، حيث يُعد التدريب العملي في سوق العمل من أهم ركائز نجاح برامج التدريب التقني، حيث عملت المؤسسة على تطويره وربط المتدربين بسوق العمل بشكلٍ مباشر.
وبيَّنت أنه من خلال مبادرة "رافد" التحق 468 متدرباً ومتدربة بسوق العمل قبل التخرج العام الماضي، في حين وصل عدد المتدربين الحاصلين على إعفاء من التدريب التعاوني إلى 148 متدرباً ومتدربة.
يُذكر أن مبادرة "رافد" تتضمن حصول المتدربين والمتدربات بالكليات التقنية على عديدٍ من المزايا، من أبرزها: تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية في أثناء فترة التدريب، إضافةً إلى تكريم الحاصلين على أعلى ساعات عمل في نهاية الفصل التدريبي.