"التدريب التقني": أكثر من 13 ألف مستفيد من مبادرة "رافد" خلال عام

وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تهدف إلى دعم التحاق المتدربين والمتدربات في الكليات التقنية بسوق العمل قبل التخرج؛ ما يعزّز من حصولهم على فرص وظيفية بعد التخرج، وإعفائهم من التدريب التعاوني في أثناء فترة التدريب بالكلية، حيث يُعد التدريب العملي في سوق العمل من أهم ركائز نجاح برامج التدريب التقني، حيث عملت المؤسسة على تطويره وربط المتدربين بسوق العمل بشكلٍ مباشر.