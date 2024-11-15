حجمه الظاهري أكبر 8 %.. "القمر العملاق" يزيّن سماء المملكة اليوم

وبيَّن "أبو زاهرة"؛ أنه في كل شهر يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس، وهذا يسبب مدًا وجزرًا واسع المدى، فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي اليوم نفسه يحدث انخفاض جزر على نحو استثنائي، ونظرًا لأن القمر البدر سيكون قريبًا من نقطة الحضيض سيبرز المد في ظاهره، ولن يؤثر في توازن الطاقة الداخلية للكرة الأرضية؛ لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي، أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية.