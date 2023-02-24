بأكثر من 10 مليارات ريال.. "مدن" تستقطب استثمارات جديدة

ومؤخرًا، وقعت "مدن" اتفاقيات مع عدد من الشركات المتخصصة؛ منها شركة سيارا العربية للصناعات الغذائية"، الذراع الاستثمارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة "جي بي إس" البرازيلية، أكبر شركة في العالم لتصنيع منتجات اللحوم ومشتقّاتها، وكذلك مع مجموعة الشايع، و"شركة نباتات الغذاء - إفكو"؛ لدعم مبادرة "مدن" لإنشاء "التجمعات الغذائية" في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة اتساقًا مع رؤية السعودية 2030.