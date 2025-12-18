في يومها العالمي.. الحسني: "العربية" لغة حيّة تتجدد وعلينا التعامل معها بالتفكير والإنتاج لا بالحنين للماضي

لغة صامدة عبر القرون

وتحت عنوان «العربية.. وجود وموقف»، يشدد الحسني على أن العربية ليست لغة مُتعَبة أنهكها الزمن، بل لغة نابضة وحيّة، بها من وفور الجزالة ما يجعلها قوية، صامدة، وعصيّة على الضعف والاندثار. فالعربية التي حملت الوحي، واحتضنت الفلسفة، ودوّنت العلم، أثبتت قدرتها على التكيّف والبقاء، لتكون لغة الحاضر كما كانت لغة الحضارة.