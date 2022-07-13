"فهد بن تركي" يشكر ولي العهد على تدشين المرحلة الثانية لتطوير المساجد التاريخية

وأشار إلى أن إطلاق سمو ولي العهد المرحلة الثانية من المشروع، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا في مختلف مناطق المملكة سيكون له دور كبير ورائد في إبراز البُعدين الحضاري والثقافي للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة للمساجد التراثية وتعزيز مكانتها الدينية.