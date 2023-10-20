أمير قطر يشكر القيادة على استضافة القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.