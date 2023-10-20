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أمير قطر يشكر القيادة على استضافة القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان

أعرب عن تطلّعاته في أن تسهم نتائجها بتعزيز علاقات الشراكة والتعاون
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وعبّر في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج هذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان، سائلًا الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد دوامَ الصحة والعافية، وأن يحقّق للمملكة ما تصبو إليه من تقدم ونهضة وازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
الأمير محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر
ولي العهد

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