مستشفى سليمان الحبيب بالعليا يرمم الرباط المتصالب الأمامي لعشريني ويعيد إليه القدرة على المشي

وقال البروفيسور "الجاسر": إن التحدي الكبير لعلاج المريض، هو كيفية إصلاح الرباط المتصالب الأمامي ووضعه في مكانه الصحيح، مع إزالة بقايا أنسجة الرباط المقطوع؛ مؤكدًا أنه تم توفير رباط صليبي أمامي من بنك الأعضاء بعد رفع مقاسات مفصل الركبة للمريض، وقد استغرقت العملية ساعة ونصفًا تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام المنظار المتطور لإزالة كافة بقايا الأنسجة ومن ثم إصلاح الرباط المتصالب الأمامي، وتم نقل المريض بعدها لغرفة التنويم، وفي الساعات الأولى بعد العملية تَبين تحسنه بصورةً ملحوظةً؛ إذ استطاع الوقوف وتحريك الركبة بصورة جزئية.