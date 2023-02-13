مستشفى سليمان الحبيب بالعليا يرمم الرباط المتصالب الأمامي لعشريني ويعيد إليه القدرة على المشي

تَمكن فريق طبي متخصص في جراحات العظام بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا، من إعادة قدرة المشي والحركة لمريض يبلغ من العمر 30 عامًا، تعرض لإصابة رياضية حادة تسببت له في قطع بالرباط المتصالب الأمامي، والشعور بالألم الشديد في الركبة مع صعوبة تحريكها؛ الأمر الذي أعاقه عن ممارسة حياته بصورة طبيعية.
وأوضح الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل الحاصل على الزمالة الكندية ورئيس الفريق الطبي المعالج، أنه فور وصول المريض لعيادة العظام تم مراجعة تاريخه المرضي وإجراء الفحص السريري، وتَبَين أنه تعرض لقطع في الرباط المتصالب الأمامي في نفس الركبة مرتين سابقتين نتيجة إصابات رياضية؛ مفيدًا بأنه تم إخضاعه لحزمة من التحاليل المخبرية والأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) والرنين المغناطيسي (M.R.I.)، وقد كشفت النتائج عن وجود قطع في الرباط المتصالب الأمامي للمرة الثالثة؛ وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة العلاج من الناحية التشريحية.
وقال البروفيسور "الجاسر": إن التحدي الكبير لعلاج المريض، هو كيفية إصلاح الرباط المتصالب الأمامي ووضعه في مكانه الصحيح، مع إزالة بقايا أنسجة الرباط المقطوع؛ مؤكدًا أنه تم توفير رباط صليبي أمامي من بنك الأعضاء بعد رفع مقاسات مفصل الركبة للمريض، وقد استغرقت العملية ساعة ونصفًا تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام المنظار المتطور لإزالة كافة بقايا الأنسجة ومن ثم إصلاح الرباط المتصالب الأمامي، وتم نقل المريض بعدها لغرفة التنويم، وفي الساعات الأولى بعد العملية تَبين تحسنه بصورةً ملحوظةً؛ إذ استطاع الوقوف وتحريك الركبة بصورة جزئية.
وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح؛ حيث تم إجراء أشعة سينية رقمية (Digital X-rays) للمريض بعد الجراحة، وتَبين أن الرباط في موقعه الصحيح ويعمل بصورة جيدة مع التحسن اليومي. مضيفًا أنه عاد إلى منزله وهو بصحة جيدة بعد مرور 24 ساعة فقط على التدخل الجراحي، وقد تم إخضاعه لبرنامج علاج طبيعي تأهيلي.