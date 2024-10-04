بالصور.. "تعليم الطائف" يُهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم

وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ"سبق" إن "هذا التقدير يأتي إيمانًا وتقديرًا برسالة المعلم السامية ومعرفة أثره في بناء الإنسان والارتقاء به، وكذلك دور المعلم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".