بالصور.. "تعليم الطائف" يُهنئ المعلمين والمعلمات باليوم العالمي للمعلم

في لمسة وفاء وعرفان، بادرت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، بالتعاون مع أمانة الطائف بإرسال رسائل التهنئة والتبريكات للمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2024م تحت شعار "تقدير أصوات الجميع، نحو عهد اجتماعي جديد للتعليم".
كما بثت رسائل التهنئة عبر عددٍ من الشاشات الإلكترونية بشوارع وميادين المحافظة، إضافةً إلى منشورات بثتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقدمةً الشكر الجزيل للمعلمين والمعلمات على ما بذلوه من جهدٍ واهتمام في إيصال الرسالة التعليمية لأبنائنا الطلاب والطالبات "نعرف أثرك".
وقال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لـ"سبق" إن "هذا التقدير يأتي إيمانًا وتقديرًا برسالة المعلم السامية ومعرفة أثره في بناء الإنسان والارتقاء به، وكذلك دور المعلم الكبير في النهضة التعليمية والتربوية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030".
فيما قدم شكره وتقديره لأمين محافظة الطائف على تعاونه الدائم مع الإدارة العامة للتعليم.