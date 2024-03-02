تبدأ اليوم وتستمرّ للثلاثاء ولا تنقصها الأمطار.. تقلبات جوية تعمّ معظم مناطق المملكة

ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، مثيرة للأتربة والغبار، وتؤدّي إلى جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل، وذلك على منطقة جازان، وتشمل: "بيش، الدرب، صبيا، أبو عريش، الطوال، صامطة، الحرث، أحد المسارحة، العارضة، فيفاء، الدائر، الريث، هروب، العيدابي، الخوبة"، ومنطقة عسير، وتشمل: "أبها، خميس مشيط، بيشة، النماص، تنومة، بلقرن، رجال ألمع، بارق، محايل، المجاردة، طريب، تثليث"، ومنطقة الباحة، وتشمل: "الباحة، بلجرشي، المندق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد، القرى، العقيق"، ومنطقة مكة المكرمة، وتشمل: "الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل"، اعتبارًا من اليوم وتستمرّ حتى يوم الثلاثاء القادم.