البنك العربي الوطني anb يقدّم 10 آلاف فرصة تدريبية لأبناء وبنات منطقة مكة المكرمة دعماً إضافياً لحملة "وعد"

جاء ذلك خلال ملتقى المهارات والتدريب "وعد" الذي نظّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس الأربعاء في محافظة جدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعن البنك العربي الوطني الأستاذ بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية، إلى جانب جمع من قيادات القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال المهارات والتدريب.