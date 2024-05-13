البنك العربي الوطني anb يقدّم 10 آلاف فرصة تدريبية لأبناء وبنات منطقة مكة المكرمة دعماً إضافياً لحملة "وعد"

عزز البنك العربي الوطني anb دوره في قيادة مساهمة القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، بتقديمه 10 آلاف فرصة تدريبية إضافية، سيتم توجيهها لأبناء وبنات منطقة مكة المكرمة، من بين 90 ألف فرصة خصصتها "وعد" ضمن مخرجاتها لصالح تأهيل الكوادر الوطنية في المنطقة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وليصل بذلك مجموع الفرص التدريبية التي تكفّل بها anb تحت مظلة مشاركته في "وعد" إلى 60 ألف فرصة.
جاء ذلك خلال ملتقى المهارات والتدريب "وعد" الذي نظّمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس الأربعاء في محافظة جدة، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعن البنك العربي الوطني الأستاذ بدر العتيبي رئيس مجموعة الموارد البشرية، إلى جانب جمع من قيادات القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال المهارات والتدريب.
وتأتي مبادرة البنك العربي الوطني في ملتقى "وعد" بجدّة والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة مكة المكّرمة وضمن سلسلة الملتقيات المخصصة لتعزيز المهارات والتدريب عبر المناطق؛ امتداداً لشراكة البنك الفاعلة في حملة "وعد" والتي التزم البنك خلال مرحلتها الأولى بتوفير 50 ألف فرصة تدريبية للقوى العاملة السعودية حتى عام 2025، في الوقت الذي تمكّن فيه البنك من إنجاز مستهدفات مساهمته خلال وقت قياسي وقبل الموعد المحدد بنحو 25 شهراً، مؤكداً تصدّره لقائمة الجهات المساهمة في "وعد" في تحقيق النسب المستهدفة.
وأعرب بدر العتيبي عقب مشاركته في ملتقى "وعد" بجدّة، عن اعتزاز anb بتجديد مساهمته في الحملة الوطنية التي امتدّت مظلتها لتشمل العديد من مناطق المملكة، مؤكداً على الأثر النوعي الذي أثمرته البرامج التدريبية التي تبنّاها البنك في تحفيز المهارات والقدرات الاحترافية للكوادر الوطنية السعودية، وتمكينهم معرفياً ومهنياً بما يؤهلهم لسوق العمل، بما يتوافق ومخرجات "وعد"، واستجابة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وبما ينسجم مع توجهات البنك الاستراتيجية التي تؤمن بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرّك الرئيس لإحداث التنمية الشاملة المستدامة.
ولفت العتيبي إلى التعاون البنّاء القائم بين البنك ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإنجاز مستهدفات "وعد" وفق أعلى المعايير، مشيراً إلى حرص anb على توفير بيئة تدريبية محفّزة للطاقات الوطنية، استناداً إلى الإمكانات والخبرة المتقدمة التي يتمتّع بها على صعيد التدريب وتطوير المهارات.
يشار إلى أن anb يعدّ الشريك المصرفي الوحيد في حملة "وعد" الرامية إلى تدريب أكثر من 12% من موظفي القطاع الخاص السعوديين سنوياً بالشراكة مع القطاع الخاص. وتشير أرقام الحملة إلى تحقيق 1,007,000 فرصة تدريبية من أصل 1,155,000 فرصة مستهدفة بمعدل إنجاز يصل إلى 82%.