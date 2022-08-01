شاهد.. أمطار صيفية تُجري أودية سدير وتسقي المزارع.. فرح وابتهاج بين الأهالي

حلَّت الأفراح والسرور على مدن سدير ومراكزها، وابتهج الأهالي، وتبادلوا التهاني، وسط أجواء إيمانية من ذكر ودعاء وشكر وامتنان لله سبحانه، مع نزول أولى زخات المطر عصر اليوم على نخيلهم ومزارعهم، وجريان الأودية التي روت الأرض، وأسقطت النخل، بعد سنوات من القحط والجدب بسبب قلة الأمطار وغور الآبار؛ ما اضطر عددًا منهم لجذ ثمار نخيلهم حماية لها من التلف والضرر بسبب العطش.