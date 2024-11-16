فرصة استثنائية.. رسالة من "سلطان بن سلمان" إلى أعضاء نادي الطيران السعودي

أكّد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين مؤسّس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، أن المناسبات الوطنية ليست مجرد فعالية عابرة أو معتادة؛ بل تأكيدٌ على "التزامنا جميعاً تجاه بلادنا الغالية ورؤيتنا المستقبلية التي تقودنا نحو الريادة في مختلف المجالات".
وقال في خطابٍ وجّهه لأعضاء نادي الطيران السعودي "لقد منحنا الله إمكانات وافرة، والمواطن من أهم دعائم هذا التقدُّم، وخاصة في قطاع الطيران، وأود أن أشكركم على أهمية مشاركتكم من خلال التطوع في تنظيم معرض الطيران السعودي، الذي ينطلق في 19 نوفمبر الجاري بصورة مميزة تنظيماً وإبداعاً".
وبيَّن الأمير سلطان بن سلمان، أن المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن" فرصة استثنائية، حيث يجتمع عشاق الطيران وأعدادٌ كبيرة من المواطنين والمهتمين صغاراً وكباراً؛ ليشهدوا ما تحقّق الآن من تطورٍ وإنجازاتٍ في مجالات الطيران العام، وليكون هذا الحدث فرصة نؤكّد فيها للعالم مدى تميُّزنا في هذا المجال المستقبلي، ومدى التزامنا بالنهوض بوطننا الحبيب، وأن المملكة العربية السعودية سبّاقة في مجال الطيران".
ودعا الأعضاء ليكونوا جزءاً فاعلاً في هذا الحدث، وأن يُسهموا في تنظيم المناسبة ضمن مجموعة أعضاء النادي.
وتنطلق فعاليات المعرض السعودي للطيران العام في مطار الثمامة بالرياض في 19 من نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة، وحضور كبير من عشاق ومحبي والمهتمين بعالم الطيران وصناعته.