فرصة استثنائية.. رسالة من "سلطان بن سلمان" إلى أعضاء نادي الطيران السعودي

وبيَّن الأمير سلطان بن سلمان، أن المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن" فرصة استثنائية، حيث يجتمع عشاق الطيران وأعدادٌ كبيرة من المواطنين والمهتمين صغاراً وكباراً؛ ليشهدوا ما تحقّق الآن من تطورٍ وإنجازاتٍ في مجالات الطيران العام، وليكون هذا الحدث فرصة نؤكّد فيها للعالم مدى تميُّزنا في هذا المجال المستقبلي، ومدى التزامنا بالنهوض بوطننا الحبيب، وأن المملكة العربية السعودية سبّاقة في مجال الطيران".