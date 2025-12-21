NHC تحصد شهادة الاعتماد في أخلاقيات المشتريات من CIPS

يُذكر أن قطاع المشتريات في NHC حقق خلال الأعوام الماضية سلسلة من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة بيتر كارلجيك 2023، وشهادة التميّز من CIPS، وجائزة المؤتمر الدولي لسلاسل الإمداد والمشتريات عن “أثر التحول الاقتصادي”، إضافة إلى جائزة التميز في سلسلة الإمداد للقطاع العام على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الشركة الريادية كأكبر مطوّر عقاري وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات.