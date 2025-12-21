NHC تحصد شهادة الاعتماد في أخلاقيات المشتريات من CIPS

حصلت الإدارة العامة للمشتريات في شركة NHC على شهادة الاعتماد في أخلاقيات المشتريات من معهد المشتريات والتوريد المعتمد"CIPS" في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز أفضل الممارسات المهنية في عمليات المشتريات والعقود.
ويأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على جهود NHC في تطوير منظومة عمل تقوم على النزاهة والشفافية، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، ورفع مستويات الكفاءة المهنية داخل قطاع المشتريات.
كما يهدف هذا الاعتماد إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتطبيق أُطر الحوكمة العالمية، بما يعزز موثوقية عمليات المشتريات ويمكّن الشركة من مواصلة تحقيق أعلى معايير الجودة في مختلف مشاريعها.
يُذكر أن قطاع المشتريات في NHC حقق خلال الأعوام الماضية سلسلة من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة بيتر كارلجيك 2023، وشهادة التميّز من CIPS، وجائزة المؤتمر الدولي لسلاسل الإمداد والمشتريات عن “أثر التحول الاقتصادي”، إضافة إلى جائزة التميز في سلسلة الإمداد للقطاع العام على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس مكانة الشركة الريادية كأكبر مطوّر عقاري وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال المشتريات.