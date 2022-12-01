بلدية ينبع النخل تكثف جهودها في صيانة الطرق والإنارة المتضررة من الأمطار الغزيرة

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع وضواحيها وجميع مراكزها وقراها أمس الأول مصحوبة بنشاط في الرياح وصواعق رعدية وزخات من البرد، وأدت هذه الأمطار إلى جريان عدد من الأودية والشعاب، فيما تركزت بداية الأمطار على مراكز شمال المحافظة وامتدت إلى بعض مراكزها وقراها.