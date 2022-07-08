عادات ذمَّها الإسلام وأخرى أقرَّها في ذبح الهدي في الحج.. ماذا أخبرنا الله بشأنها؟

ومن بين العادات المذمومة في حج الجاهلية أن يُذبح الهدي عند الأوثان والأنصاب في فناء الكعبة، ويذكرونها في أثناء الذبح، فنهى الإسلام عن ذلك، وأوجب ذكر اسم الله وحده عند الذبح، وهو ما تشير إليه الآية الـ36 من سورة الحج: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}.