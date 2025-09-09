"الجاسر" يشكر القيادة بمناسبة اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة وتنظيم مركز سلامة النقل

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، وتنظيم المركز الوطني لسلامة النقل.