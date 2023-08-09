"ابن حثلين": تنظيم مزاين الإبل للمناطق بعد مهرجان المؤسس

أعلن رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الأربعاء، عدمَ تنظيم أي مزاين للمناطق، قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة ديسمبر المقبل، بإذن الله تعالى.
وقال الشيخ "ابن حثلين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "وردتني استفسارات كثيرة حول موعد مزاين المناطق القادم. والجواب: لا توجد مزاينات قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8".
وأضاف: "العمل جارٍ على روزنامة المزاينات، وسوف تطرح حين الانتهاء منها بإذن الله".
يذكر أن نادي الإبل نجح في تنظيم مهرجان مزاين الإبل، بمنطقة تبوك، في أول مهرجانات الإبل بالمناطق.