"ابن حثلين": تنظيم مزاين الإبل للمناطق بعد مهرجان المؤسس

أعلن رئيسُ مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، اليوم الأربعاء، عدمَ تنظيم أي مزاين للمناطق، قبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة ديسمبر المقبل، بإذن الله تعالى.