إحصائية الأمانة.. تبوك تشهد نموًّا عمرانيًّا متزايدًا بنسبة "17%"

تواصل أمانة تبوك جهودها لتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة، فأصدرت الأمانة ممثلة في وكالة التنمية العمرانية والبلديات التابعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2024؛ ما مجموعه "4,337" رخصة إنشائية.
ويمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة بنسبة "17%" مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2023، والتي شهدت إصدار "3,707" رخص إنشائية.
وأوضح وكيل الأمين للتنمية العمرانية المهندس يوسف العطوي أن هذا الارتفاع في عدد الرخص الإنشائية الصادرة يعكس النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أنه من ضمن خدمات الرخص الإنشائية التي تقدمها خدمة إصدار شهادات الإشغال، والتي بلغت "473" شهادة، كما أصدرت رخص تصحيح وضع "44" مبنى قائمًا، وصححت وعدلت بيانات "19" رخصة إنشائية، وأدخلت بيانات أكثر من "500" رخصة إنشائية قديمة على منصة "بلدي"، كما أصدرت "54" تقريرًا فنيًّا، ونقلت ملكية "133" رخصة بناء فورية.
وأكد المهندس العطوي أن جميع الإجراءات التي تمرّ بها هذه الخدمات هي إجراءات إلكترونية بالكامل تتمّ عبر منصة "بلدي"، وذلك ضمن الجهود الرامية لأتمتة الخدمات البلدية وتسهيل إجراءاتها الإنشائية.