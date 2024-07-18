إحصائية الأمانة.. تبوك تشهد نموًّا عمرانيًّا متزايدًا بنسبة "17%"

وأوضح وكيل الأمين للتنمية العمرانية المهندس يوسف العطوي أن هذا الارتفاع في عدد الرخص الإنشائية الصادرة يعكس النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أنه من ضمن خدمات الرخص الإنشائية التي تقدمها خدمة إصدار شهادات الإشغال، والتي بلغت "473" شهادة، كما أصدرت رخص تصحيح وضع "44" مبنى قائمًا، وصححت وعدلت بيانات "19" رخصة إنشائية، وأدخلت بيانات أكثر من "500" رخصة إنشائية قديمة على منصة "بلدي"، كما أصدرت "54" تقريرًا فنيًّا، ونقلت ملكية "133" رخصة بناء فورية.