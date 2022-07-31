بودكاست "متمم" يسلّط الضوء على مشروع البحر الأحمر ومستقبل السياحة المستدامة

واستعرض درويش أبرز ما أنجز في مشروع البحر الأحمر وانتقاله لمرحلته الثانية، بما في ذلك من تشغيل المشروع وتجربته للحفاظ على البيئة، واعتماده على الطاقة المتجددة أو ما يسمى بالطاقة النظيفة، كما تطرق إلى الحديث حول مستقبل شركة البحر الأحمر للتطوير، مؤكدًا أن هناك توجهًا إلى البدء بمشروعات قادمة ممتدة في أرجاء المملكة للارتقاء بمفهوم الرفاهية نحو آفاق جديدة على مدار السنوات المقبلة.