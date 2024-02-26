وزير الحج والعمرة يزور جمهورية أذربيجان استمرارًا لجولات التواصل الدولي

ويُنتظر أن يعقد "الربيعة" عددًا من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين بجمهورية أذربيجان، ورؤساء الشركات العاملة في قطاع العمرة؛ بهدف إطلاعهم على التسهيلات التي تضمن رحلة مُيسَّرة للمواطنين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستعرض أهم مبادرات إثراء الرحلة، ومزايا التحول الرقمي في رحلة الحج والعمرة من خلال منصة "نسك".