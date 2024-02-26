وزير الحج والعمرة يزور جمهورية أذربيجان استمرارًا لجولات التواصل الدولي

وصل وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم إلى جمهورية أذربيجان، ضمن جولاته التواصلية، وكان في استقباله رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام شكرالله باشا زاده.
وتستهدف الزيارة التعريف بأبرز التحولات الإيجابية في خدمة ضيوف الرحمن، والمبادرات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لتيسير قدوم المعتمرين من كل أنحاء العالم إلى الحرمين الشريفين، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويرافق الوزير في الجولة التواصلية وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة، ومنظومة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بجانب ممثلين للقطاع الخاص من مقدمي خدمات العمرة؛ بهدف بحث سبل التعاون بين الجهات ذات العلاقة في البلدين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين الأذربيجانيين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.
ويُنتظر أن يعقد "الربيعة" عددًا من اللقاءات والمشاورات مع المسؤولين بجمهورية أذربيجان، ورؤساء الشركات العاملة في قطاع العمرة؛ بهدف إطلاعهم على التسهيلات التي تضمن رحلة مُيسَّرة للمواطنين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما يستعرض أهم مبادرات إثراء الرحلة، ومزايا التحول الرقمي في رحلة الحج والعمرة من خلال منصة "نسك".