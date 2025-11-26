غدًا.. انطلاق المؤتمر السعودي الدولي الخامس للعلاج الطبيعي بالرياض

ويهدف المؤتمر إلى استشراف مستقبل مهنة العلاج الطبيعي في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها القطاع الصحي، وتسليط الضوء على الأدوار المتنامية لأخصائيي العلاج الطبيعي ضمن منظومة رعاية صحية مستدامة، تعزز من جودة الخدمات وفاعلية النتائج. كما يسعى إلى دعم التكامل بين القطاعات الأكاديمية والمهنية والتنظيمية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة.